Село Оймякон, Якутия, , 05:31 — REGNUM Ми-8 «Полярных авиалиний» 20 сентября вновь вылетел на поиски пропавшего 14 сентября в Оймяконском районе Якутии вертолёта ВО-105, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Пять членов экипажа, три спасателя в очередной раз вылетели в зону поисков пропавшего вертолёта. Вылеты в предыдущие дни результатов не дали, но, как сказали в авиакомпании, никто не теряет надежды.

Как сообщало ИА REGNUM, уже шесть дней ищут в Якутии вертолёт, пилот которого перестал выходить на связь 14 сентября. Плохие погодные условия помешали интенсивности поисков в первые дни. Вместе со спасателями в поисках участвует сын одного из пассажиров.