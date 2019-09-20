20 сентября 2019 | Время чтения 2 мин

Анастасия Степанова, , 06:21 — REGNUM Нижегородскую область всколыхнуло ЧП — возле сожжённого автомобиля был найден убитым бизнесмен, владелец нескольких компаний, в том числе предприятий по производству автоприцепов, фургонов Виктор Ворошилов. Спустя сутки предполагаемого убийцу, который скрылся в Чувашии, задержали правоохранительные органы. Преступление — это следствие конфликта, а задержанный заявляет, что не хотел убивать. ИА REGNUM проанализировало бизнес-биографию погибшего.

Кремль Нижний Новгород Иван Шилов © ИА REGNUM

Следователи смогли восстановить картину произошедшего. Вечером 17 сентября 2019 года в одном из гаражных кооперативов Нижнего Новгорода бизнесмен Виктор Ворошилов встретился с 31-летним нижегородцем. Возник конфликт. Нижегородские СМИ со ссылкой на неофициальные источники говорят, что причиной ссоры послужил прицеп, приобретённый в компании, которым остался недоволен покупатель. Мужчина ударил бизнесмена тяжёлым предметом, а когда понял, что тот не подаёт признаков жизни, оттащил его к автомобилю и поджёг транспортное средства. С места преступления убийца скрылся в соседний регион. Его задержали в Чувашии и уже предъявили обвинение. Само же дело продолжают расследовать.

Чем занимался бизнесмен Ворошилов?

Погибший 48-летний Виктор Ворошилов был не только директором фирмы «Багем», что, судя по официальному сайту компании, торгует прицепами, которые собираются в том числе и в Саратовской области, но и владельцем половины доли в ООО. Компания была создана 9 сентября 1999 года. Её уставный капитал — 301 тыс. рублей, основной вид деятельности — торговля автотранспортными средствами. Второй совладелец — Сергей Соловьев, который был соучредителем почти десяти юрлиц, в том числе пяти уже ликвидированных и действующего ООО «Русские фургоны», что зарегистрировано в нижегородском Богородске. Последним Соловьев владел также совместно с Ворошиловым. Компания «Русские фургоны» специализируется на производстве кузовов для автотранспортных средств, производстве прицепов и полуприцепов. Она учреждена в октябре 2004 года, уставный капитал всего 10 тыс. рублей.

Помимо «Багема» и «Русских фургонов», Виктор Ворошилов был учредителем богородского ООО «Ателье прицепов». Последнее бизнесмен единолично учредил также для производства прицепов, но 23 мая 2017 года. Совместно с Соловьевым бизнесмен в ноябре 2006 года создал торговое общество «Интерлайн», но в декабре 2017 года его ликвидировали.

Трагедия

В соцсетях супруга погибшего попросила о помощи. Ирина написала, что карты мужа сейчас в полиции на неопределённый срок:

«Многие предлагают помощь, и в связи со сложившейся ситуацией мы приняли решение написать этот пост. Два дня назад у нашей семьи были планы не только на ближайшие выходные, но и грандиозные планы на дальнейшее будущее. В страшном сне мы не могли бы представить, что через несколько дней нам предстоит организовывать похороны для отца нашего семейства…».

Дата прощания с убитым бизнесменом, известным своей критичной авторской колонкой об отношениях с властью и бизнесом, пока неизвестна.