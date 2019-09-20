Благовещенск, , 03:55 — REGNUM Выплаты социальной адресной помощи и компенсаций пострадавшим от летнего паводка из федерального резервного фонда завершены в Приамурье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Всего 1 762 пострадавшим было выплачено 15 млн 920 тыс рублей, ещё порядка 292 млн рублей из федерального резервного фонда получили более 15,5 тысяч жителей Приамурья в виде частичной компенсации имущественных потерь.

Как сообщало ИА REGNUM, из средств областного бюджета закуплено и доставлено жителям пострадавших от наводнения районов порядка 170 тонн овощей из расчёта по 50 кг картофеля, 20 кг капусты, по 10 кг свёклы и моркови.