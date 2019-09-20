Якутск, , 03:45 — REGNUM В Якутске осудили женщину, которая продала своего ребёнка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Женщина 29 лет, мать троих детей, в июне 2017 года родила ребёнка и по договоренности продала новорожденную дочь знакомой за 300 тыс. руб. При этом она оформила отказ на ребёнка.

На суде женщина признала вину, ей назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года.

Девочка осталась в семье, которая её купила.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в группе «Реклама онлайн» в мобильном приложении пришло пять сообщений с предложением продажи человека — несовершеннолетнего ребёнка.