Благовещенск, , 03:42 — REGNUM Несовершеннолетняя жительница города Зея с ранее диагностированным генетическим заболеванием получила необходимые лекарства только после того, как в дело вмешалась прокуратура, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Бесплатное получение лекарств по неизвестной причине было прекращено, из-за чего родители больного ребёнка вынуждены были обратиться в прокуратуру, которая обратилась в суд с заявлением обязать министерство здравоохранения области исполнить свои обязанности и выдать необходимые лекарства. Суд заявление прокуратуры удовлетворил, лекарства были получены. Отмечается, что это не первый случай, когда родители этого ребёнка вынуждены обращаться за помощью в прокуратуру.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгограде онкобольной мужчина обратился в прокуратуру с просьбой помочь в выдаче бесплатных лекарств, которые местное здравоохранение отказалось ему выдавать.