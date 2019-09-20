с. Новокаякент, , 03:28 — REGNUM Два человека погибли и десять пострадали в дорожной аварии в Каякентском районе (Дагестан), передаёт РЕН-ТВ.

На трассе на трассе «Кавказ» столкнулись микроавтобус и две легковушки. Два человека скончались на месте от полученных травм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа в Карабудахкентском районе (Дагестан) произошла дорожная авария, в которой пострадали шесть человек, двое из которых — дети, один человек погиб.

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