Нерюнгри, Якутия, , 03:29 — REGNUM В Нюрбинском районе Якутии два брата с особой жестокостью избили незнакомого пожилого мужчину, который сделал им замечание, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации Нюрбинского следственного отдела в селе Сунтар 19-летний и 20-летний мужчины в ночь с 30 на 31 октября 2018 года в нетрезвом состоянии на улице поссорились между собой. Проходивший мимо 67-летний мужчина, сделал им замечание и попросил уйти. Братьям это не понравились и олин из них накинулся на пенсионера. Он сбил его с ног и продолжал избивать его руками и ногами, затем взял деревянную доску и ударил его по ногам.

Брат также руками и ногами бил лежачего на земле человека.

От полученных травм мужчина скончался в больнице через месяц

В ходе следствия один из братьев пытался свалить вину на родственника, но вина обоих впоследствии была доказана.

«На основании вердикта присяжных заседателей в зависимости от роли каждого суд назначил подсудимым наказание в виде 8 лет 3 месяцев и 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», пояснили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, пьяный житель Колымы убило человека и даже не вспомнил обстоятельства происшествия.