Омск, , 03:26 — REGNUM В Омской области из-за шквалистого ветра, сопровождавшегося дождем, 19 сентября в 23:40 по местному времени произошли технологические нарушения на линиях электропередачи в Большеуковском, Знаменском, Колосовском, Тевризском и Усть-Ишимском районах. Как сообщили ИА REGNUM 20 сентября в пресс-службе энергохолдинга «Россети Сибирь», это привело к перебоям в электроснабжении потребителей.

Последствия прошедшего на севере области шторма устраняют специалисты Омского филиала энергохолдинга. В 01:30 в Тевризском, Усть-Ишимском, а также в части Знаменского района электроснабжение восстановили по резервным схемам. Восстановительные работы, в которых задействовано 38 человек (девять бригад) и 12 единиц техники, продолжаются в сложных метеоусловиях. Порывы ветра достигают 26 м/с.

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Подразделения Омского филиала «Россети Сибирь» переведены в особый режим работы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 19 сентября в Омской области произошло нарушение электроснабжения в Тюкалинском районе, коснувшееся 14 населённых пунктов. Восстановили электроснабжение в этот же день.

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