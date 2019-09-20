Владивосток, , 03:14 — REGNUM Жительница Владивостока погибла при пожаре в жилом доме на улице Металлистов, сообщили 20 сентября в пресс-службе управления МЧС РФ по Приморскому краю.

Уточняется, что пожар в деревянном жилом доме вспыхнул в 00:26 (время местное), спустя два часа его локализовали, а в 05:13 (время местное) полностью ликвидировали на площади 100 кв.м.

«На месте пожара было обнаружено тело женщины без признаков жизни, которая незамедлительно была передана врачам скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 19 сентября, в Приморском крае за сутки было потушено 20 пожаров, из них 14 техногенных.

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