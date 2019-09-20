Петропавловск-Камчатский, , 02:18 — REGNUM На Камчатке на акцию протеста вышли обманутые пайщики обанкротившегося кооператива «Восточный фонд сбережений». Люди потеряли все свои сбережения. Им известно, что в Хабаровске у «Восточного фонда сбережений» осталось имущество, в том числе недвижимость. Пайщики считают, что федеральные власти могут помочь им вернуть деньги. Протестующие надеются на помощь президента РФ Владимира Путина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Деньги пайщиков фонд частично вложил в строительство жилых домов в Хабаровске. По данным организаторов пикета, фонду принадлежит не менее 150 квартир. Но жильё не достроено. Людям известно, что принят закон, согласно которому государство может выделять средства на достройку таких квартир. Люди просят, чтобы квартиры были достроены, проданы, а деньги возвращены им.

Митингующие сообщили, что они обращались за помощью и к федеральным властям, и к властям Хабаровского края. Но пока ни те, ни другие не торопятся им помогать.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2017 года регионы Дальнего Востока сотрясали акции протеста обманутых вкладчиков банка АТБ и пайщиков «Восточного фонда сбережений». Банк АТБ продал тысячам людей векселя своего партнера — ООО ФТК, а затем отказался возвращать деньги. «Восточный фонд сбережений» обанкротился. Но если держателям липовых векселей АТБ, благодаря прокуратуре и СК РФ, деньги через суд возвращают, то пайщики пока свои средства вернуть не могут.