Грозный, , 23:59 — REGNUM МЧС выявляло нарушения норм пожарной безопасности в торговом центре «Гранд Парк» в Грозном, где вечером 19 сентября произошёл пожар, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточняется, проводившаяся в апреле 2018 года проверка в ТЦ выявила семь нарушений, по факту чего должностному лицу, ответственному за пожарную безопасность, был вынесен административный штраф.

На конец ноября в «Гранд Парке» была запланирована ещё одна проверка, в ходе которой предполагалось выяснить, устранены ли данные нарушения, отметили в МЧС.

Напомним, крупный пожар произошёл в здании торгового-центра, расположенного на улица Кадырова в центре Грозного. Площадь, охваченная огнём, составила около 700 квадратных метров. Пожар распространился на все три этажа, в результате чего сгорели два расположенных в здании ресторана и магазин со спортивными товарами.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Причина произошедшего в настоящее время устанавливается.

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