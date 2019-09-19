Грозный, , 23:14 — REGNUM Опубликовано видео крупного пожара в торговом центре «Гранд Парк» в Грозном. Видеозапись можно посмотреть на YouTube-канале в сети интернет.

На видеозаписи видно охваченное пламенем здание торгового центра, технику, тушащую огонь на верхних этажах здания и толпу людей, стоящих через дорогу от места пожара и снимающих происходящее на мобильные телефоны.

Напомним, здание ТЦ на улице Кадырова в городе Грозном загорелось вечером 19 сентября, площадь пожара составила 700 кв. метров. Пострадавших и погибших в результате пожара нет, так как пожарные своевременно эвакуировали всех посетителей и работников ТЦ.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём аккаунте в социальных сетях сообщил, что вся информация о пожаре является открытой и призвал избегать спекуляций на тему пожара.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации открытого горения в здании торгового центра «Гранд Парк» в Грозном.

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