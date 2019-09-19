Грозный, , 22:38 — REGNUM Открытое горение было ликвидировано пожарными в торговом центре «Гранд Парк» в Грозном. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Чечне.

Ликвидация открытого горения произошла в 21:58 мск. Площадь пожара в момент пика составила 700 кв. метров. На месте пожара работают 12 пожарных расчётов, 50 человек. В настоящее время идёт проливка конструкций.

Пострадавших и погибших в результате пожара нет. Персонал и посетители торгового центра были своевременно эвакуированы из здания ТЦ спасателями. Проспект Кадырова, на котором находится торговый центр, был перекрыт из соображений безопасности.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил на своей странице в социальных сетях, что пожар ликвидирован, причины возгорания выясняются. Кроме того, Кадыров сообщил, что информация о пожаре носит открытый характер.

Ранее ИА REGNUM сообщало об увеличении площади пожара в ТЦ в Грозном до 700 кв. метров.

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