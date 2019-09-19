Сана, 19 сентября 2019, 22:29 — REGNUM Как минимум пять человек погибли, 20 пострадали в результате подрыва автобуса на востоке Йемена. Об этом 19 сентября сообщает агентство SABA, подконтрольное повстанцам-хуситам.
По данным агентства, взрыв произошёл в провинции Хадрамаут, на автотрассе в северной части региона. Автобус наехал на взрывное устройство, заложенное на трассе.
В результате взрыва на месте скончались пять человек. Многие из пострадавших при взрыве находятся в тяжёлом состоянии.
Подробности произошедшего устанавливаются.
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