Сана, , 22:29 — REGNUM Как минимум пять человек погибли, 20 пострадали в результате подрыва автобуса на востоке Йемена. Об этом 19 сентября сообщает агентство SABA, подконтрольное повстанцам-хуситам.

По данным агентства, взрыв произошёл в провинции Хадрамаут, на автотрассе в северной части региона. Автобус наехал на взрывное устройство, заложенное на трассе.

В результате взрыва на месте скончались пять человек. Многие из пострадавших при взрыве находятся в тяжёлом состоянии.

Подробности произошедшего устанавливаются.

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