Уфа, , 22:04 — REGNUM Коллеги бывшей дознавательницы, которая заявила об изнасиловании, в ходе допроса в Кировском суде Уфы рассказали, что на следующий день после происшествия никаких психологических и физических признаков инцидента не заметили. Об этом заявил адвокат одного из обвиняемых Аслям Халиков.

Он уточнил, что суд допросил семерых коллег, в том числе начальника отдела дознания, где она работала. Они рассказала, что на следующий день после предполагаемого изнасилования экс-дознавательница пришла на работу в хорошем настроении и сделала некоторые указания по делу, которое она вела.

«Свидетели сообщили, что никаких психологических и физических признаков изнасилования не заметили в своей коллеге», — цитирует адвоката РИА Новости.

При этом на утренней оперативке начальник отдела, который является одним из обвиняемых по делу, высказал недовольство ее работой — он потребовал завершить начатые дела по дознанию.

«К вечеру этого дня она написала заявление о групповом изнасиловании», — отметил адвокат.

На следующем заседании суд продолжит допрос других свидетелей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 30 октября трое сотрудников полиции, по версии следствия, изнасиловали свою коллегу, 23-летнюю девушку-дознавателя. Преступление было совершено в здании отдела по вопросам миграции отделения МВД по Уфимскому району. Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»), п. «а» ч. 2 ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера»). Подозреваемых и жертву преступления уволили из органов МВД с формулировкой «за проступки, порочащие честь и достоинство».

Изначально все обвиняемые находились в СИЗО, но в апреле суд изменил меру пресечения на домашний арест. Допрос потерпевшей был завершен в начале сентября.

Следователь, который вел дело об изнасиловании, уволился, после того как материалы расследования дошли до суда. Сообщалось, что в период проведения расследования следователи менялись дважды: первый следователь, возбудивший дело, был повышен в должности, второй, который также не довел дело до суда, был уволен.

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