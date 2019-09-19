Грозный, , 21:57 — REGNUM Площадь пожара в торговом центре «Гранд Парк» в Грозном увеличилась до 700 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

По информации ведомства, в борьбе с огнём задействованы 12 пожарных расчётов — в общей сложности 50 человек. Предпринимаются меры по локализации возгорания.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что жертв и пострадавших в результате пожара нет. По его словам, в здании была оперативно произведена эвакуация посетителей и персонала.

Напомним, пожар возник на первом этаже торгового центра, расположенного по адресу: улица Кадырова, 40. Причины и обстоятельства, приведшие к возгоранию, в настоящее время выясняются.

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