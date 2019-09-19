Санкт-Петербург, , 21:58 — REGNUM Памятник поэту Владимиру Маяковскому испортили надписями неизвестные вандалы в Санкт-Петербурге. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба администрации Центрального района города.

Неизвестные нанесли на постамент памятника поэту, расположенного на пересечении улиц Маяковского и Некрасова, надпись крупными буквами, сделанными зелёной краской. Надпись гласит: «Здесь все пьют. Это жаль».

При этом надпись сделана с той стороны памятника, которая выходит на сквер, в котором по вечерам собираются компании.

Как пояснили в пресс-службе, к памятнику направилась полиция и представители жилкомсервиса №1 Центрального района города, которые примут первоочередные меры, в том числе и по удалению надписи с памятника.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании подозреваемого в осквернении памятного знака жертвам Холокоста, установленного в селе Аксай Октябрьского района Волгоградской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Волгоградская полиция задержала вандала, осквернившего памятный знак