Грозный, , 21:21 — REGNUM Пожар вспыхнул в здании торгового центра «Гранд Парк» в городе Грозном. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Чечне.

Возгорание произошло в магазине на первом этаже торгового центра. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет около 150 кв. метров. Пламя быстро распространяется по наружной обшивке здания.

По данным МЧС, в тушении пожара задействованы 50 человек и 12 единиц техники. В здании торгового центра была проведена эвакуация. По предварительным данным, пострадавших нет.

Пожару присвоен второй ранг сложности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации пожара в здании аквапарка «ЛетоЛето» в Тюмени. Площадь пожара составила 20 кв. метров.

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