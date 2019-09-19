Киев, , 21:13 — REGNUM Полиция Киева проверяет анонимное сообщение о заминировании всех мостов, родильных домов и торгово-развлекательных центров в городе, передаёт вечером 19 сентября «Страна.ua».

Как сообщается, по всем адресам выехали следователи, взрывотехники и кинологи. В настоящее время решается вопрос об эвакуации людей. Пока информация об угрозе взрыва ни в одном из мест не подтвердилась.

Как передавало ИА REGNUM, накануне вечером в Киеве вооружённый мужчина угрожал взорвать мост «Метро» через Днепр. Полиции удалось задержать злоумышленника. Установлено, что мужчина является уроженцем Симферополя и был участником военной операции в Донбассе.

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