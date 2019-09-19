Донецк, , 21:20 — REGNUM Режим перемирия был нарушен украинскими боевиками на территории Донецкой Народной Республики 11 раз с начала текущих суток. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба Народной милиции ДНР.

По состоянию на 18:00 украинские войска обстреляли следующие населённые пункты на территории ДНР: город Донецк (район аэропорта, посёлок шахты «Трудовская»), Саханка, Ленинское, Зайцево, Петровское.

При обстрелах, в нарушение всех ранее достигнутых договорённостей по перемирию, военнослужащие Украины применяли вооружение БМП/БТР, миномёты калибром 82 мм и 120 мм, гранатомёты, танки, крупнокалиберные пулемёты, стрелковое оружие.

В результате обстрела посёлка шахты «Трудовская» был ранен мирный житель, мужчина 1974 года рождения. Он был госпитализирован в больницу города Донецка с пулевым ранением правой голени.

Разрушений гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 14 случаях нарушения режима перемирия украинскими войсками на территории ДНР.

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