Каракас, , 20:42 — REGNUM Два человека пострадали в результате взрыва в столице Венесуэлы городе Каракасе. Об этом 19 сентября сообщает газета El Nacional.

ЧП произошло утром 19 сентября в здании ресторана Mi Cochinito Favorite, расположенном в районе Лас-Мерседес на востоке города Каракаса.

В результате взрыва пострадали два работника ресторана. Один из них получил ожоги, другой был ранен осколками стекла. Оба пострадавших были госпитализированы.

Власти города начали расследование инцидента. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве, произошедшем из-за утечки пропана в здании центра по уходу за инвалидами в американском штате Мэн. В результате взрыва погиб один человек, пострадали семеро.

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