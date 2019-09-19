Москва, , 20:23 — REGNUM Движение на трёх полосах на юге Московской кольцевой автодороги (МКАД) ограничено из-за столкновения трёх грузовых автомобилей. Об этом 19 сентября сообщает Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) в Twitter ведомства.

По данным ЦОДД авария произошла около 17:30 на внутренней стороне автодороги в районе развязки с Липецкой улицей.

По предварительной информации, никто не пострадал. Из-за ДТП перекрыто движение по правой и двум средним полосам. ЦОДД настоятельно советует водителям по возможности объезжать аварийный участок.

На месте происшествия работают оперативные службы, обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о количестве ДТП, зарегистрированных в Москве за август текущего года. Общее число погибших в результате ДТП в Москве в августе составило 40 человек.

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