Феодосия, Крым, , 19:59 — REGNUM Возгорание сухой травы на площади 45 га ликвидировано пожарными под Феодосией в Крыму. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Ликвидация возгорания произошла в 16:18 мск. Из-за сильного ветра, раздувшего пламя, площадь пожара в момент пика составляла 45 га. Удалось не допустить распространение огня на территорию дачного массива.

Пострадавших в результате пожара нет. В ликвидации возгорания принимали участие 216 человек и 41 единица техники. Пожар был потушен совместными силами специалистов МЧС, лесничества и военнослужащих близлежащей военной части.

Причина возникновения пожара выясняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возникновении травяного пожара на территории 35-го квартала Феодосийского участкового лесничества. Возгорание произошло 18 сентября около 18:30.

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