Псков, , 19:36 — REGNUM В Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении одного из сотрудников исправительной колонии строгого режима, расположенной в деревне Серёдка Псковского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного комитета Следственного комитета России, сотрудник учреждения подозревается в получении взятки, уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.290 УК РФ.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, в начале 2019 года сотрудник колонии за взятку пронёс на территорию исправительного учреждения и передал осуждённому запрещённые предметы.

Преступление выявили сотрудники подразделения собственной безопасности УФСИН России по Псковской области и регионального управления ФСБ.

В настоящее время подозреваемый отстранён от исполнения служебных обязанностей, следствие по делу продолжается.