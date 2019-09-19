Вашингтон, , 19:32 — REGNUM Тропический шторм «Джерри» усилился до урагана и движется в сторону Карибских островов. Об этом 19 сентября сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

«Джерри» сформировался в западной части Атлантического океана. Это уже десятый атлантический шторм в нынешнем сезоне и третий, достигший силы урагана.

В настоящее время, по данным метеорологов, скорость ветра в эпицентре урагана достигла 120 км/час. Ураган движется со скоростью около 25,7 км/час.

Напомним, тропический шторм получает имя при усилении скорости ветра в его эпицентре до 62 км/час, а статус урагана получает, когда скорость ветра превысит 119 км/час.

Ранее ИА REGNUM сообщало о формировании урагана «Лорена» рядом с побережьем Мексики.

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