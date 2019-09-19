Краснодар, , 18:52 — REGNUM Пропавшая в Краснодаре школьница обнаружена в Томске, 19 сентября сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

«Установлено, что несовершеннолетняя находится на территории Томска, куда она уехала к своему знакомому молодому человеку — жителю Краснодара, временно находящемуся в другом регионе», — сообщил начальник пресс-службы ведомства.

В данный момент 15-летняя беглянка направляется обратно к родителям. По возвращении в Краснодар с ней будут работать психологи. Также решается вопрос о ее постановке на профилактический учет в школе и полиции.

Напомним, 14 сентября девочка не вернулась из школы. Ее мобильный телефон не принимал входящие звонки. Она лишь иногда выходила в социальные сети, не отвечая при этом на сообщения родственников и друзей.

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