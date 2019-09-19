Пенза, 19 сентября 2019, 18:44 — REGNUM Сотрудники Росгвардии в Пензе вывели из загоревшегося жилого дома 40 человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Поздно ночью экипаж вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получил сообщение о возгорании в жилом доме по улице Циолковского. Подъехав к указанному месту, росгвардейцы увидели разгорающееся пламя на чердаке четырёхэтажной многоквартирной постройки.
Росгвардейцы немедленно приступили к эвакуации жильцов дома. В общей сложности из здания были выведены 40 человек. Совместно с сотрудниками полиции было организовано оцепление опасной территории.
Прибывшим на место расчётам пожарной охраны в кратчайшие сроки удалось ликвидировать пожар.
Жертв и пострадавших нет, жилые помещения от огня не пострадали.