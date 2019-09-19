Пенза, , 18:44 — REGNUM Сотрудники Росгвардии в Пензе вывели из загоревшегося жилого дома 40 человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поздно ночью экипаж вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получил сообщение о возгорании в жилом доме по улице Циолковского. Подъехав к указанному месту, росгвардейцы увидели разгорающееся пламя на чердаке четырёхэтажной многоквартирной постройки.

«Я вышел из машины и увидел, что крыша и чердачное помещение дома полыхают огнем. Меня удивило: ни криков соседей, ни сирены пожарной машины… Полная тишина, и только треск горящего шифера. На улице, во дворе никого не было», — рассказал один из сотрудников вневедомственной охраны сержант полиции Руслан Байкин.

Росгвардейцы немедленно приступили к эвакуации жильцов дома. В общей сложности из здания были выведены 40 человек. Совместно с сотрудниками полиции было организовано оцепление опасной территории.

Прибывшим на место расчётам пожарной охраны в кратчайшие сроки удалось ликвидировать пожар.

Жертв и пострадавших нет, жилые помещения от огня не пострадали.