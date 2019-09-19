Тюмень, , 18:38 — REGNUM В Тюмени шквалистый ветер 27 м/с и гроза обесточили несколько улиц. В социальных сетях сообщают, что нет электричества в домах на улицах Республики, 50 лет Октября, Геологоразведчиков и других.

На сайте ПАО «СУЭНКО» в разделе «Отключения» перечислены все точки, который были обесточены в аварийном режиме с 19:00 часов по местному времени (17:00 мск). Большинство из них к 20:00 подключены.

Пока не известно, как споро ведутся работы на объектах на сетях АО «Тюменьэнерго». В СМИ сообщается, что специалисты данного предприятия выехали на места отключений электроэнергии.