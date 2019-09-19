Красногорск, , 18:38 — REGNUM Застройщиков Подмосковья оштрафовали на 1,9 млн рублей за нарушения законодательства о долевом строительстве. Об этом 19 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

Как заявил начальник надзорного ведомства Артур Гарибян, одиннадцать постановлений касались нарушений в части предоставления отчетности, еще пять — неисполнения предписаний об устранении выявленных ранее проблем. Четыре штрафа получили застройщики, предоставившие недостоверные сведения или отказавшиеся предоставить документы по запросу Главгосстройнадзора, два постановления вынесли за нарушение проектной декларации и информационной открытости, еще три — за неисполнение обязанности по размещению информации в ЕИСЖС. Общая сумма штрафов составила 1 млн 920 тыс. рублей.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области застройщикам напомнили, что для освобождения от эскроу-счетов до 1 октября 2019 года они должны подать заявления о степени готовности объекта.

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