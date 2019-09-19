Новороссийск, Краснодарский край, 19 сентября 2019, 18:19 — REGNUM Чрезвычайная пожароопасность сохранится 20 и 21 сентября в районе Новороссийска и по всей восточной части Краснодарского края, 19 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.
«На черноморском побережье (Новороссийск) и в восточной половине Краснодарского края сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса», — говорится в сообщении.
Пятый класс пожароопасности является наивысшим в классификации вероятности возгорания вне помещений. Его характеризуют погодные условия, при которых велик риск возгорания травы, торфяников и лесных массивов, а также легковоспламеняющихся материалов.
Напомним, ранее 5 класс пожароопасности вводился в Краснодарском крае с 16 по 18 сентября.
Напомним также, 13 сентября около Геленджика огнем было охвачено 0,9 гектара леса. Днем ранее около Новороссийска пожарным пришлось столкнуться с лесным пожаром на площади 2,7 гектара.
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