Тюмень, , 18:18 — REGNUM В тюменском аэропорту «Рощино» сотрудники транспортной полиции в зоне предполетного досмотра не пустили на борт самолёта пассажира рейса Тюмень — Сургут. Мужчина был пьян и нецензурно выражался. На него был составлен протокол за мелкое хулиганство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении МВД на транспорте по Уральскому федеральному округу.

Инцидент произошёл 2 сентября, но приобрёл резонанс 19-го. В СМИ появилась запись телефонного разговора снятого с рейса пассажира со своим руководством. Выяснилось, что гражданин сам оказался пилотом гражданской авиации, является одной из авиакомпаний и собирался в качестве пассажира долететь до места работы. На момент составления протокола он находился на отдыхе.

Так как в СМИ появилась противоречивая информация, правоохранители акцентируют, что задержанный пилот садиться за штурвал не собирался.