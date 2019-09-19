Оренбург, , 17:49 — REGNUM В Оренбургской области 19 сентября бушует сильный ветер. Порывами ветра повалены деревья, есть случаи аварийного отключения электроэнергии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, в течение дня в семи муниципальных образованиях фиксировалось отключение света. Зарегистрировано более 35 заявок по фактам упавших деревьев. Повреждены кровли двух жилых домов и учреждения образования. Человеческих жертв нет.

Все заявки взяты в работу, проведены аварийно-восстановительные работы.

Стоит отметить, ветреная погода в регионе сохранится и 20 сентября. Преимущественно на востоке области ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду.