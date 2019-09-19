Салехард, , 17:48 — REGNUM Комиссия по вопросам помилования в ЯНАО отклонила просьбу о смягчении наказания бывшему прокурору, а ныне заключённому колонии особого режима «Полярная сова» в Харпе. Об этом сообщает газета «Красный Север».

Жаждущий милости экс-прокурор осуждён за участие в нападении на двух работниц бухгалтерии, перевозивших крупную сумму денег. Он вместе с подельником искромсали тела женщин ножом. Бывший правоохранитель, кроме того, добивал потерпевших лопатой. Благодаря мораторию на смертную казнь мужчина избежал расстрела.

Председатель Комиссии по вопросам помилования ЯНАО Валерий Степанченко отметил, что не верит в искренность раскаяния человека, который в зрелом возрасте, будучи юристом, не мог не отдавать отчета своим действиям.

Комиссия единогласно отклонила ходатайство заключённого «Полярной совы».