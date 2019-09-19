Феодосия, Крым, 19 сентября 2019, 17:26 — REGNUM Причиной возгорания сухостоя в районе крымского посёлка Орджоникидзе, в результате которого выгорело более 45 га сухостоя, могло стать неосторожное обращение с мангалом. Об этом 19 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Крым.
По словам специалистов, в данный момент ведётся розыск причастных к возникновению пожара.
Как сообщало ИА REGNUM, возгорание сухой травы произошло 18 сентября вечером. На следующий день в 16:00 удалось полностью ликвидировать пожар.
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