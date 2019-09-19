Нижний Новгород, , 17:15 — REGNUM Два вагона грузового поезда сошли с рельсов в Нижнем Новгороде. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Инцидент произошёл около 15:10 мск в районе виадука у кинотеатра «Москва» на Московском шоссе. Всего в составе грузового поезда было четыре вагона. О содержимом вагонов не сообщается.

В результате ЧП никто не пострадал, течки каких-либо химических веществ и топлива зафиксировано не было. Целостность вагонов нарушена не была.

В целях безопасности были перекрыты три полосы движения по Московскому шоссе: одна в направлении на Москву и два на Нижний Новгород. На место происшествия прибыл локомотив, который поставил вагоны на рельсы и отогнал их в сторону завода «Октябрь». В настоящее время движение на шоссе полностью восстановлено.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ЧП на станции Высоцк в Выборгском районе Ленинградской области. Здесь сошли с рельсов тепловоз и грузовой поезд. В результате инцидента никто не пострадал.

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