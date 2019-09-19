Миллерово, Ростовская область, , 16:59 — REGNUM В Ростовской области вынесен приговор подросткам за убийство жительницы Миллерово.

ИА REGNUM напоминает, что тело 28-летней женщины было обнаружено в декабре 2018 года. После распития спиртных напитков подростки предложили знакомой вступить в интимную связь. В ответ на отказ двое подростков задушили женщину ремнём. Ещё один подросток, оказавшийся в одной компании, проходил по делу свидетелем.

По данным издания donday.ru, подозреваемыми оказались студенты местного казачьего кадетского профессионального училища.

Подростков приговорили к 9 годам и 5 месяцам лишения свободы. Отбывать срок они будут в воспитательной колонии.

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