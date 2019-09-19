Белгород, , 16:32 — REGNUM Порывы ветра и дождь стали причиной падения семи деревьев и повреждения автомобилей и крыш в Белгородской области 18 сентября. Оперативные данные предоставили корреспонденту ИА REGNUM 19 сентября в региональном ГУМЧС. Жизнеобеспечение населения нарушено не было, дорожные службы устранили последствия непогоды.

Сильный ветер обрушил дерево на легковушку на автодороге «Алексеевка — Иловка» Алексеевского городского округа. У автомобиля повреждена крыша, капот, бампер, фары и лобовое стекло, погибших и пострадавших нет. В Белгороде дерево упало на автомобиль на улице Чапаева. Ещё шесть машин повреждены крышей административного здания — часть кровли снесло ветром.

В двух населённых пунктах Белгородской области деревья упали на газовые трубы, серьёзных повреждений не отмечено. В Старом Осколе не выдержала порывов балконная рама, пожарным пришлось демонтировать её. 18 сентября скорость ветра достигала 19 м/с.