Омск, , 16:17 — REGNUM В Омской области арестован мужчина, обвиняемый в убийстве семилетнего сына сожительницы. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 сентября в Следственном комитете РФ.

Трагедия произошла 10 сентября в селе Новологиново Большереченского района. Вернувшаяся с работы мать обнаружила в доме тело своего семилетнего сына. В тот вечер дома с детьми женщины (семи и пяти лет) находился её 30-летний сожитель. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение краж. Сразу после случившегося он скрылся, однако был задержан. Злоумышленнику было предъявлено обвинение.

По версии следствия, мужчина задушил ребёнка «из личных неприязненных отношений». 19 сентября его арестовали. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации омских следователей, мальчик являлся первоклассником. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

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