Орел, , 16:12 — REGNUM Водитель легкового автомобиля врезался в людей, выходивших из трамвая, на улице Грузовой в Орле днём 19 сентября.

Авария произошла около 14:00 в районе дома №32 на улице Грузовой, на трамвайной остановке. По информации «Вечернего Орла», водитель автомобиля Renault Logan, грубо нарушив правила дорожного движения, сбил людей, которые в этот момент выходили из трамвая. Один человек погиб, сообщает УМВД по региону. Еще одна женщина получила ранения.

Как напоминает ИА REGNUM, в октябре 2018 года также в Орле троллейбус на подъезде к остановке сбил людей, выходивших из маршрутки. Тогда погибли три человека.