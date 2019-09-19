* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Нижневартовск, Югра, , 16:03 — REGNUM В Югре в отношении трёх участников террористической организации возбуждено уголовное дело. Накануне двое подозреваемых были задержаны в Нижневартовске, третий мужчина задержан в Татарии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО 19 сентября.

По версии следствия, подозреваемые участники террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вели в Нижневартовске идеологическую обработку и склонение граждан к участию в деятельности экстремисткой ячейки, а также к финансированию терроризма. В ходе проведенных обысков следователями СКР изъяты экстремистская литература и изображения с текстами экстремистского содержания, символика и флаг террористической организации, патроны.

Преступная деятельность троих граждан выявлена при взаимодействии следователей СКР с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Югре и другими правоохранительными органами.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»).

При личном досмотре одного из подозреваемых при нём обнаружено наркотическое вещество в крупном размере и пистолет с патронами. По данному факту органами внутренних дел возбуждены уголовные дела за незаконное приобретение и хранение наркотиков и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.

Подозреваемые в настоящее время задержаны. Решается вопрос о заключении задержанных под стражу.