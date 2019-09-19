Чебоксары, , 15:54 — REGNUM В Чебоксарах 20-летний рабочий упал с крыши 3-этажного здания, расположенного по улице Николаева. Несчастный случай произошел во время проведения строительных работ по ремонту кровли здания. Мужчина поскользнулся и упал с высоты на землю. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Чувашии.

20-летний молодой человек был задействован подрядной организацией для выполнения строительных работ по капитальному ремонту. При этом выяснилось, что трудовые отношения с указанным молодым человеком подрядной организацией надлежащим образом оформлены не были.

По факту гибели молодого человека следственными органами СУ СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, случившееся стало возможным в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей сотрудниками подрядной организации, ответственными за соблюдение правил безопасности при проведении строительных работ, а также вследствие того, что потерпевший не владел сведениями о безопасных методах и последовательности выполнения работ, а также без использования страховочного инвентаря (страховочных пояса и троса).

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный случай произошел ранее в Удмуртии, где также проходит доследственная поверка по факту гибели рабочего при проведении кровельных работ на здании гимназии в Глазове. Мужчина работал на крыше без страховочного троса. Упав с крыши, он получил смертельную травму.