Махачкала, , 15:55 — REGNUM В Дагестане задержан бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 сентября сообщили в пресс-службе МВД республики.

В полиции добавили, что обстоятельства дела будут оглашены позже. По данным РЕН ТВ, Идрисов подозревается в экстремизме, его доставили в управление ФСБ по Дагестану.

Напомним, Идрисов был назначен на должность вице-президента «Анжи» в начале марта 2017 года.

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