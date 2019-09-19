Махачкала, 19 сентября 2019, 15:55 — REGNUM В Дагестане задержан бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 сентября сообщили в пресс-службе МВД республики.
В полиции добавили, что обстоятельства дела будут оглашены позже. По данным РЕН ТВ, Идрисов подозревается в экстремизме, его доставили в управление ФСБ по Дагестану.
Напомним, Идрисов был назначен на должность вице-президента «Анжи» в начале марта 2017 года.
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