Сотрудники Следственного комитета (СК) РФ и МВД России установили причины ЧП, произошедшего 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект». Об этом «Коммерсанту» сообщил источник в правоохранительных органах.

Москва, , 15:50 — REGNUM Ранее старший прапорщик Алексей С., отслуживший в полиции порядка десяти лет и не имевший нареканий по службе, попал под подозрение сотрудников управления собственной безопасности (УСБ), так как один из его коллег, работавший в УВД на Московском метрополитене, попался на взятке. По предварительным данным, Алексей С. получал взятки с пассажиров, совершавших на мелкие нарушения. Таким образом, он получал «прибавку» к зарплате в 10 тыс. ежедневно (при размере зарплаты в 50 тыс. руб. ежемесячно).

УСБ организовало негласное наблюдение за прапорщиком. Скрытые камеры установили даже в комнате, куда полицейские обычно доставляют задержанных. Записи с этой камеры и станут главными доказательствами по делу прапорщика.

18 сентября Алексей С. остановил на платформе станции «Рязанский проспект» гражданина и попросил его предоставить документы, которых у мужчины не оказалось. Чтобы не провести в комнате полиции как минимум несколько часов, он согласился дать полицейскому взятку в размере 2 тысяч рублей и пачки сигарет, в которую и положил деньги.

Офицеры УСБ, зафиксировавшие дачу и получение взятки, на улице остановили мужчину, давшего деньги, и взяли показания на прапорщика под видеозапись.

Затем один из сотрудников остался с пассажиром, а двое других пошли в комнату полиции, куда также планировали пригласить понятых и прапорщика.

Когда сотрудники УСБ представились Алексею С. и попросили его показать пачку сигарет с деньгами, тот выхватил из своего кармана пистолет и выстрелил в оперуполномоченного УСБ старшего лейтенанта Максима Веялко, получившего тяжелое ранение в грудь. Затем Алексей С. навел оружие на замначальника отдела УСБ подполковника Алексея Лимонова, приказав тому лечь на пол. Отмечается, что прапорщик специально носил оружие не в кобуре, а в кармане, чтобы им было легче воспользоваться в случае непредвиденной ситуации.

Оба офицера УСБ в момент задержания прапорщика не имели при себе бронежилета и табельного оружия, так как не предполагали, что Алексей С. с его мелкими взятками может нести какую-либо угрозу. Помимо этого, они задерживали прапорщика в метрополитене, где не рекомендуется носить оружие даже силовикам.

Неожиданно для Алексея С., раненный лейтенант бросился к выходу из метрополитеновской комнаты полиции, в ходе погони Максим Веялко получил еще два ранения, выбрался из метро, однако, поднявшись на улицу, скончался.

Алексей С. вернулся в комнату, закрыл дверь и расстрелял лежавшего на полу Алексея Лимонова. В общей сложности, он нанес Лимонову еще как минимум пять ранений.

К этому времени третий сотрудник УСБ вызвал на место происшествия подмогу и врачей. Заблокировав комнату, группа захвата предложила Алексею С. сдаться, однако тот отказался.

Дверь открыл коллега прапорщика, все это время находившийся в комнате полиции и не попытавшегося предотвратить убийство, однако разоруживший Алексея С. перед тем, как открыть дверь стражам порядка. Он также утверждал, что посадил прапорщика в клетку комнаты милиции, однако установлено, что Алексей С. самостоятельно туда зашел, чтобы его не убили при задержании.

Сейчас медики борются за жизнь Алексея Лимонова, прогноз положительный. 18 сентября ребенку лейтенанта исполнился год. Он перевелся в УСБ меньше года назад, до этого работал в территориальной полиции.

Прапорщик Алексей С. утверждает, что брал взятки из-за того, что устал работать в полиции, где мало платят и почти нет выходных, а стрелять начал из-за нежелания попасть в тюрьму. Однако из-за мелкой суммы взятки он бы просто получил судебный штраф.

Не исключено, что прапорщик находился «в состоянии взведенного курка» и в конфликтной ситуации мог открыть огонь не только по полицейским, но и по гражданским. В ближайшее время его отправят на психиатрическое обследование.

Алексею С. за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК) грозит наказание вплоть до пожизненного. Погибшего Максима Веялко и раненого Алексея Лимонова собираются представить к награждению орденами Мужества.