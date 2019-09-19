Красногорск, , 15:59 — REGNUM В Подмосковье в ходе акции «Маленький пассажир — большая ответственность» провели 659 массовых проверок и 275 целевых рейдов по контролю за соблюдением водителями транспортных средств правил перевозки детей. Об этом 19 сентября сообщается на портале ГУ МВД России по Московской области.

При проведении акции полицейские выявили 5,4 тыс. нарушений правил перевозки детей. Для профилактики беспечного отношения водителей к безопасности организовали 117 флешмобов, 209 конкурсов, 289 игр, 159 тематических праздников и 478 акций. В мероприятиях приняли участие 38 тыс. детей и взрослых. Также в рамках акции прошло 1489 открытых уроков в школах и детских садах, провели 280 бесед в летних лагерях для 73,3 тыс. детей и подростков.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на федеральных трассах Московской области произошло 1076 ДТП, что на 203 аварии (16%) меньше показателя 2017 года.

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