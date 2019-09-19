Москва, , 15:33 — REGNUM Летом 2019 года депутаты Госдумы РФ смогли не допустить принятия таких поправок в российское законодательство, реализация которых могла серьезно повлиять на экологическую ситуацию в РФ. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявила заместитель председателя Государственной думы РФ Ольга Тимофеева, выступая 19 сентября на заседании коллегии Минприроды РФ «По вопросу реализации национального проекта «Экология».

"Парадоксально, но летом мы отбили тотальную попытку через Комитет по транспорту провести странные поправки в законодательство, позволяющие размещать в водоохранных зонах портов склады агрохимикатов. Минприроды нам помогли, — сказала Тимофеева. — Мы прошли то время, когда можно протащить ряд [таки] поправок. Сегодня к экологии привлечено максимальное количество людей».