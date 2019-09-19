Волгоград, , 15:35 — REGNUM Следственный комитет России 19 сентября сообщил об экстрадиции в Волгоград из Федеративной Республики Германия 19-летнего обвиняемого в содействии террористической деятельности — он вовлекал несовершеннолетних жителей одного из регионов России в участие в незаконном вооруженном формировании. Видео с фрагментом допроса задержанного размещен на официальном канале Следственного комитета.

По данным следствия, в 2017 году мужчина, находясь на территории ФРГ, познакомился через популярную социальную сеть и мессенджер с двумя подростками. Он уговорил их поехать в Сирийскую Арабскую Республику, чтобы вступить в террористическое формирование. Российские спецслужбы вовремя отреагировали на эту переписку и не допустили поездки несовершеннолетних в зону боевых действий. Подростков привлекли к уголовной ответственности, а вербовщика объявили в розыск.

В апреле 2019 года оперативники выяснили, что мужчина живёт в Германии и оттуда ведёт свою пропагандистскую деятельность. Вербовщика задержали в городе Хузум по линии Интерпола. В настоящее время обвиняемого экстрадировали в Волгоград. Он отказался от дачи каких-либо показаний, воспользовавшись конституционным правом. Также он отказался от услуг переводчика.