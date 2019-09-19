Курган, , 15:12 — REGNUM В Кургане за падение гражданина в салоне автобуса суд взыскал с перевозчика в пользу пострадавшего 100 тысяч рублей за моральный вред. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Зауралья.

Установлено, что в июле 2018 года водитель ПАЗ-32 054 наехал на препятствие, в результате чего произошло падение пассажира в салоне автобуса. Мужчина получил телесные повреждения средней степени тяжести.

Суд с учётом заключения прокурора взыскал с юридического лица, которому принадлежит автобус, в пользу пострадавшего 100 тыс. рублей за причинённые физические и моральные страдания.