Курган, 19 сентября 2019, 15:12 — REGNUM В Кургане за падение гражданина в салоне автобуса суд взыскал с перевозчика в пользу пострадавшего 100 тысяч рублей за моральный вред. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Зауралья.
Установлено, что в июле 2018 года водитель ПАЗ-32 054 наехал на препятствие, в результате чего произошло падение пассажира в салоне автобуса. Мужчина получил телесные повреждения средней степени тяжести.
Суд с учётом заключения прокурора взыскал с юридического лица, которому принадлежит автобус, в пользу пострадавшего 100 тыс. рублей за причинённые физические и моральные страдания.