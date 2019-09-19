Домодедово, Московская область, , 15:01 — REGNUM В Московской области ГБУЗ МО «Домодедовскую центральную городскую больницу» проверили на готовность к оказанию помощи в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 сентября в пресс-службе регионального Госадмтехнадзора.

По словам начальника Госадмтехнадзора Олега Баженова, в ходе инспекции больницы сотрудники ведомства проверили наличие дизель-генератора и запасы топлива для работы в случае длительного отключения электроэнергии, наличие иных материальных и финансовых средств, документы об обучении персонала действиям в чрезвычайных ситуациях, готовность сил и средств к ликвидации ЧС. Нарушений не выявили.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области проинспектировали состояние инфраструктуры станций железнодорожного направления «Лобня» и «Долгопрудный».

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