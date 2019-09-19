Мюнхен, Германия, , 14:52 — REGNUM Электросамокат спровоцировал крупный пожар в многоэтажном жилом доме на юге Германии, пишет газета Kronen Zeitung.

Пожар произошел 18 сентября в Мюнхене. При его тушении были эвакуированы 93 человека, 10 жильцов пострадали от вдыхания дыма. Практически полностью разрушена квартира, в которой возник очаг возгорания, ущерб оценивается в €200 тыс.

Как выяснилось, около семи утра внезапно загорелся аккумулятор электросамоката, заряжавшегося в детской комнате. Огонь охватил квартиру молниеносно. Это очередной случай, когда пожар возникает из-за возгорания аккумулятора электронного устройства. Недавно в австрийском Линце так же из-за электросамоката сгорел склад.