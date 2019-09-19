Курган, , 14:49 — REGNUM В Кургане осуждена бывшая сотрудница медицинского центра, укравшая более 400 упаковок лекарственных препаратов, предназначенных для инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитами В и С. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Курганской области.

В результате кражи был причинён ущерб размером более трёх миллионов рублей. Отмечается, что большая часть препаратов была найдена в помещениях близких родственников сотрудницы медцентра.

Решением Курганского городского суда женщина признана виновной по ч. 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере») и приговорена к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.